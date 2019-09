GaultMillau: Wallner ist Österreichs Koch des Jahres 2020

Der beste Koch in Kärnten, Hubert Wallner vom 'See Restaurant Saag‘ in Techelsberg, ist vom österreichischen Gault Millau zum „Koch des Jahres 2020“ gekürt worden. Er überzeugte die Tester des Restaurantführers mit „raffinierten Kreationen, mit denen er einen Spannungsbogen zwischen Kärnten und dem Mittelmeer schafft“.

Der 52jährige wurde als Sohn einer niederösterreichischen Hoteliersfamilie geboren. Erste Kocherfahrungen sammelte er bei namhaften Köchen wie Heinz Hanner, Hans Haas, Hermann Huber und Martin Sieberer. Nach einem Engagement als Küchenchef im Restaurant Caramé in Velden, fand er 2010 seine Heimat im Restaurant Saag. 2018 folgte das zweite Lokal, das Bistro Südsee, direkt am Wörthersee in Dellach.

Zum 37. Mal wurde die Auszeichnung vom GaultMillau Österreich verliehen. Vor Wallner wurden Kochgrößen wie Bobby Bräuer (EssZimmer München), Silvio Nickol (Palais Coburg Wien), Heinz Reitbauer (Steirereck Wien) oder zuletzt Benjamin Parth (Stüva in Ischgl) geehrt.

Foto: See Restaurant Saag