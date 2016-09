Kochen

Tom Franz hat in Israel Fernsehgeschichte geschrieben: Er gewann als Deutscher die beliebte Kochshow „Masterchef". In der Endausscheidung, die Millionen von Menschen verfolgten, setzte er sich gegen eine marokkanische Jüdin und eine Muslima aus dem Norden Israels durch. Die Juroren waren beeindruckt von seiner Ästhetik und seiner Professionalität.

Kochen hat für Tom Franz in erster Linie etwas zu tun mit der puren Lust am Leben. Speisen sind für ihn »Nahrung für die Seele«. Dabei entpuppt sich seine Wahlheimat Israel, die zu 65 Prozent aus Wüste besteht, als ein wundersamer Garten Eden – mit Gemüse und Obst, das einen legendären Ruf besitzt.

Sein Buch „So schmeckt Israel" ist eine Hommage an die Küche Israels. Auf über 200 Seiten präsentiert der gebürtige Rheinländer seine Lieblingsrezepte: von Harissa, einer Paste aus süßen Chilischoten, über Shakshuka (Foto rechts), einem köstliche Pfannengericht mit Eiern, bis zu Shawarma, Israels berühmtesten Street Food-Gericht.

Israel ist ein kulinarischer Schmelztiegel. Immigranten aus der ganzen Welt, aus Europa, Russland, Amerika und dem Fernen und Mittleren Osten haben das Land kulinarisch geprägt. Die neue israelische Küche ist eine geniale Mischung aus dieser Vielfalt. Eine Mischung aus der traditionellen jüdischen Küche, arabischen Gewürzen und mediterranen Zutaten. Diese Elemente verbinden sich zu spannenden Kombinationen.

Tom Franz arbeitete während seines Zivildienstes unter anderen in einem Altersheim in Israel. Seitdem hat ihn das Land nicht mehr losgelassen. Nach seiner Rückkehr nach Deutschland studierte er Jura und arbeitete als Anwalt für Internationales Recht, bis er 2004 nach Israel auswanderte. Drei Jahre später konvertierte er zum Judentum und heiratete Dana. Mit ihren beiden kleinen Söhnen lebt die Familie in Tel Aviv.

Tom Franz hat seinen angestammten Beruf inzwischen aufgegeben und ist dabei, seine Leidenschaft, das Kochen, zu seinem Beruf zu machen. Zur Zeit präsentiert er im Hauptabendprogramm eine tägliche Koch- und Talkshow im israelischen Fernsehen (Channel 20) - zusammen mit Israels früherer Schönheitskönigin, Ilanit Levy. Prominente Gäste genießen dabei ein Dinner, das Tom Franz während der Show kocht.

So schmeckt Israel

AT Verlag

208 Seiten mit über 100 Farbfotos

24,90 EUR (D) / 25,60 EUR (A)