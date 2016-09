Die heiligen Hallen des Genusses

Kochen

Il n’y a de bon que le meilleur! - So lautet das Motto der berühmten Delikatessen-Abteilung im Pariser Kaufhaus ‚Le Bon Marché‘. Dieser Leitsatz gilt für alle Feinkost-Tempel, die hier aufgeführt sind. Ob kleines Spezialitätengeschäft oder große Food Hall, ob köstliches Hochamt oder appetitliches Spektakel: Sie alle treiben die Phantasie der Gourmets und Gourmands auf lukullische Höhen. Hier sind die besten und schönsten Feinkost-Tempel der Welt - von Barcelona bis Wien.

BARCELONA

Mercat de la Boqueria

Im Herzen Barcelonas, an der Südseite der berühmten Las Ramblas, liegt ‘La Boqueria’. Komplett aus Stahl gebaut und mit bunten Glasmosaiken verziert ist sie neben der ‘Sagrada Familia’ von Antoni Gaudi die berühmteste Attraktion der katalanischen Hauptstadt. Früh am Morgen trifft man hier die Chefköche der großen Restaurants, am Vormittag Hausfrauen und Gourmets und gegen Mittag strömen Tausende von Touristen durch den Bauch von Barcelona.

BERLIN

KaDeWe

Die Feinkostabteilung im KaDeWe (Foto) ist Deutschlands Antwort auf Harrods Food Hall. Wer mag, kann hier am Kurfürstendamm dreieinhalb Jahre lang jeden Tag eine andere Käsesorte probieren. Auf 7.000 Quadratmetern werden 34.000 verschiedene Delikatessen angeboten. Und an 33 Feinschmeckerbars Austern geschlürft, Kaviar gelöffelt, Hummer geknackt und Champagner getrunken. Konkurrenzlos auf dem europäischen Festland!

GREVE

Falorni

An der Piazza Giacomo Matteotti 71 hängt der Himmel voller Würste und Schinken. Die ‚Antica Macelleria Falorni‘ verarbeitet das beste Fleisch der Toskana: Chianina, Cinghiale und Cinta Senese. Daraus wird mitunter die beste salumi Italiens gemacht, häufig verfeinert mit einem kleinen Schuss Chianti Classico. Spezialität: Finocchiona di Cinta Senese Brada und Bistecca Fiorentina di Chianina.

LONDON

Harrods Food Hall

In Londons Innenstadt, an der Brompton Road in Knightsbridge, residiert hinter traditionell grünen Markisen ‚Harrods‘ (Foto). Mit seinen über 330 Abteilungen auf sieben Stockwerken ist es das größte und sicherlich auch bekannteste Kaufhaus der Welt. „All Things for All People – Everywhere“ ist der Leitgedanke von ‚Harrods‘. Und das gilt natürlich auch für die weltberühmte Food Hall im Erdgeschoss. Dort finden sie alle Produkte, die in der ‚Gourmet-Bibel‘ genannt werden.

Fortnum & Mason

Seit 300 Jahren ist unter 181 Picadilly das Kaufhaus Fortnum & Mason zu finden. Im Gegensatz zur polyglotten Food Hall von ‚Harrods‘ wird bei Fortnum‘s hauptsächlich „The Best of the British Tradition” angeboten: Hunt Marmelade, Yellow Mustard Seeds, Toffee Tin, Scottish Shortbread, County Biscuits, Smokey Earl Grey, Plymouth Navy Strength Gin und so weiter.

Borough Market

Dieser riesige Lebensmittelmarkt wird vielen, die ihn nicht kennen, bekannt vorkommen. Borough Market (Foto) dient häufig als pittoreske Filmkulisse. Südlich der London Bridge tummelten sich schon Harry Potter und Bridget Jones. Borough Market besteht aus vier Teilbereichen: Green Market, Jubilee Market, Crown Square und aus den vielen kleinen Geschäften und Restaurants in den Seitenstraßen. Kommen sie früh und nehmen sie viel Zeit und Appetit mit.

MÜNCHEN

Viktualienmarkt

Lebensmittel heißt auf lateinisch victualisia. So hat einer der schönsten Märkte Europas seinen Namen erhalten. Was vor über 200 Jahren als einfacher Bauernmarkt begann, ist heute ein Paradies für Feinschmecker. 140 Händler verkaufen zwischen Altem Peter und Schrannenhalle exotische Früchte, Wild, Geflügel, Gewürze, Käse, Gemüse, Fisch, Säfte und vieles mehr. Nirgendwo in München gibt es ein größeres Angebot.

Käfer

‚Käfer‘ ist das Synonym für Feinkost im Süden Deutschlands. Das Stammhaus (Foto) in der Prinzregentenstrasse bietet ein besonderes, sehr münchnerisches Flair. Hier wird einem das Geldausgeben leicht gemacht! Ideales Terrain für die Schönen, Reichen und Prominenten der bayerischen Landeshauptstadt. Neben Köstlichkeiten aus aller Welt beherbergt ‚Käfer‘ ein urgemütliches Restaurant und den größten Partyservice Europas.

Dallmayr

Bei Dallmayr denkt man zuerst an ‚Prodomo‘. Das Münchner Delikatessenhaus, einst königlich bayerischer Hoflieferant, ist berühmt für seinen Kaffee. Jeden Tag werden 200 Tonnen Kaffeebohnen geröstet und in ganz Deutschland verkauft. Dallmayr liegt übrigens ideal! Mitten im Herzen von München, gleich hinter dem mächtigen Rathaus. Die Lage und das regional ausgerichtete Angebot machen Dallmayr zu einer Touristenattraktion: über 2.8 Millionen Besucher ziehen jedes Jahr durch die engen Gänge.

MAILAND

Peck

Mailand – das ist die Scala, der AC Milan und Peck. „Passione, competenza e amore“ lautet das Motto dieses weltberühmten Feinkostladens. Gegründet wurde er von einem Wursthändler namens Frantisek Peck, der vor über 120 Jahren aus Prag nach Mailand kam. Heute besteht Peck aus mehreren Filialen rund um die Via Cesare Cantù, Via Spadari und Via Speronari. In diesem magischen Gourmet-Dreieck schlägt das Herz der italienischen Haute Cuisine.

MOSKAU

Jelissejew

Auf der Twerskaja, Moskaus Luxusmeile, stehen Nobelboutiquen dicht an dicht. Mittendrin ein imposantes Jugendstilgebäude, vor fünf Jahren für viele Millionen Rubel aufwendig renoviert. Zwischen großen Spiegeln, mächtigen Kristalllüstern, polierten Granit und dunklen Holzdekor veranstaltete im 19. Jahrhundert die Fürstin Wolkonskaja ihre berühmten Abendgesellschaften. Heute ordert hier Russlands Geldadel erlesene Köstlichkeiten. In erster Linie russische Spezialitäten wie Lachs vom Baikalsee, Stör von der Wolgamündung, Kaviar aus dem Kaspischen Meer, Sekt von der Krim, sibirische Ravioli mit Namen ‚Pelmeni‘, Berge von Sakuska und jede denkbare Sorte Wodka.