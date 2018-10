Die drei Männer vom "Ludwig 8"

München

Drei Männer, ein Projekt: „Ludwig 8“. Gastronom Florian Spitta (rechts), Sternekoch Jacob Stüttgen (Mitte) und Bartender Maurizio Giambalvo (links) haben ein neues Gourmet-Konzept im Herzen der bayerischen Landeshauptstadt auf die Beine gestellt.

Das „Ludwig 8“ ist eine gelungene Mischung aus Restaurant, Café und Bar und liegt – sensationell zentral – an der Ludwigstraße 8, nur einen Steinwurf vom berühmten Schumanns entfernt. Auf knapp 160 Quadratmetern wird dort bis 20 Uhr alles serviert, was „das Gourmet-Herz begehrt“. Vom Superfood-Frühstück mit frischem Obst über mediterrane Feinkostsalate und Sandwiches bis hin zu leckeren Kuchen- und Brotspezialitäten. Alles natürlich auch „Gourmet to go“.

Dass es in der neuen Tagesbar auch schmeckt, dafür bürgt Jacob Stüttgen, der Küchenchef des „Ludwig 8“. Der 47-Jährige ist Feinschmeckern noch aus der „Terrine“ in der Amalienstraße bekannt. Dort wurde seine Kunst 2008 mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet. Zwei Jahre später kürte ihn der GaultMillau zum „Aufsteiger des Jahres“. Gelernt hatte Stüttgen nur in den besten Häusern: im Hotel „Traube Tonbach“ in Baiersbronn, im „Pierre Gagnaire“ in Paris und im „Haerlin“ in Hamburg.

An seiner Seite steht sein alter Kumpel Florian Spitta, mit dem Stüttgen früher im Tantris-Ableger „Terrine“ zusammengearbeitet hat. Der gelernte Koch ist Inhaber des „Ludwig 8“ und hält die gastronomischen Fäden zusammen. Für die Bar hat er Maurizio Giambalvo engagiert, der zuvor in der „Fantombar“, im „Heart“ und bei Leo Hillinger in der Schrannenhalle gearbeitet hat. Er hat sich gleich mit einem neuen Cocktail viele Freunde gemacht, dem "Kir Ludwig". Eine geniale Mixtur aus Champagner und Zwetschgensirup.