Die "Herzöge" eröffnen neue Bar im Mandarin Oriental Munich

München

Viel grün, viel gold. Viel Messing, Holz und Pflanzen. So startet die neue Bar im Mandarin Oriental Munich in die Zukunft! Eine „gemütliche und weltgewandte Atmosphäre“ war das Ziel. Auf der Karte sind die üblichen Klassiker vertreten, zu akzeptablen Preisen. Kaffee von der Rösterei „Man versus Machine“ und Sorbet vom Eismacher „ballabeni“ verleihen dem Angebot einen Münchner Touch. Betreiber der Bar ist die Barschaft B17 GmbH, die unter anderen das „Herzog“ in der Maxburgstraße führt. Mehr zum Thema erfahren sie hier.