„Walter&Sohn“ aus München sind Weinhändler des Jahres 2019

Die Fachzeitschrift ‚Weinwirtschaft’ hat jetzt die Weinhändler des Jahres 2019 gekürt. Vier Weinhändler dürfen sich über die Auszeichnung freuen: der Onlinehändler Pinard de Picard aus Saarwellingen, der Weineinzelhändler Weinladen St. Pauli aus Hamburg, der Lebensmitteleinzelhändler Rewe Center aus Bruchsal und der Großhändler Walter & Sohn Weinhandlungen aus München.

Guido Walter und Katrin Simonis vom Fachgroßhandel „Walter & Sohn Weinhandlungen“ in München verstehen Weine als Kulturgut und vermitteln dies auch mit Leidenschaft an ihre Kunden. Wein ist für sie Vielfalt. Und der Erfolg gibt ihnen Recht: Innerhalb von zehn Jahren hat sich ihr Umsatz verzehnfacht. Sie sind Sieger in der Kategorie Weinfachgroßhandel.

Mit einer hervorragend bestückten Weinabteilug überzeugt Rewe Center Bruchsal seine Kunden. Die Weinabteilung demonstriert, wie die Grenzen zwischen Fachhandel und Lebensmitteleinzelhandel verschwinden. Holger Appel und seinem Team gelingt es, sich jeden Tag außergewöhnlich zu präsentieren. All das zeichnet sie zum besten Lebensmitteleinzelhandel 2019 aus.

Pinard de Picard in Saarwellingen ist der beste Weinversand- und Onlinehandel 2019. Die Jury befand: Pinard de Picard ist ein Botschafter für guten Geschmack, für Wertigkeit und für Wertschöpfung – insbesondere für deutsche und französische Weine. Pinard de Picard hat seit seiner Gründung 1997 einen einzigartigen Weinkreislauf geschaffen, dessen Knotenpunkt der Versand- und Onlinehandel ist.

Der Preis an den besten Weinfacheinzelhandel geht an den Weinladen St. Pauli, Hamburg. Für Stephanie Döring und ihr Team zählt der Kontakt zum Winzer – und der muss eine gute Story zu erzählen haben. Der einfache Zugang zu den Produkten, höchste Qualitätsansprüche und Respekt stehen bei ihnen ebenso an erster Stelle.