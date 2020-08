Kull & Weinzierl verkaufen Hotel-Perle am Viktualienmarkt

München

Das Louis Hotel am Münchner Viktualienmarkt hat ab September einen neuen Besitzer. Die bisherigen Betreiber Rudi Kull und Albert Weinzierl haben das 72 Zimmer-Hotel an eine Gesellschaft des Multiunternehmers Kurt Zech verkauft. Im Rahmen einer strategischen Neuausrichtung - vermutlich ausgelöst durch die Corona-Krise - haben Kull und Weinzierl sich entschlossen, die Betriebsgesellschaft zu veräußern.

"Wir freuen uns sehr, dass unsere elfjährige Arbeit, in denen wir das Louis Hotel zu einem der besten Hotels in München entwickeln konnten, von einem erfahrenen und erfolgreichen Hotelier weitergeführt wird", sagt Rudi Kull. In München betreiben Kull & Weinzierl neben dem Hotel Cortiina weitere gastronomische Betriebe, wie das Restaurant Brenner, die Bar Centrale, das Buffet Kull, die Grapes Weinbar und die Pizzerien Riva.

Über die Atlantic Hotel Management GmbH betreibt Kurt Zech unter anderem die auf legeren Luxus ausgerichteten Severins Hotels auf Sylt und in Lech. Am Tegernsee wurde 2020 ein Grundstück für ein weiteres Severins Hotel erworben. "Die Gelegenheit, einen solch besonderen Betrieb am Standort Viktualienmarkt zu erwerben, haben wir trotz Corona-Krise gerne ergriffen. Wir freuen uns sehr darüber, dass das Louis Hotel ein weiterer wichtiger Baustein beim Ausbau unserer Hotelaktivitäten im süddeutschen Raum sein wird," kommentiert Kurt Zech.