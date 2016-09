Luxusreisen: Urlauber geben 172 Mrd. aus

Reise

Luxusreisen boomen. Laut einer aktuellen Studie wächst das Hochpreissegment weltweit am stärksten. Beliebteste Luxusreiseziele in Europa sind Deutschland und Italien. Die meisten Luxusreisenden kommen aus den USA und China. Die Einzelheiten:

Das Wachstum von Luxusreisen war in den vergangenen fünf Jahren mit 48 Prozent doppelt so hoch wie das aller anderen Auslandsreisen, die auf einen Anstieg von 24 Prozent kamen. Zu diesem Ergebnis kommt der World Travel Monitor, der im Auftrag der ITB Berlin ausgewertet wurde. Als Luxusreisen werden alle Kurzreisen mit Ausgaben von mehr als 750 Euro pro Nacht definiert sowie alle längeren Reisen mit mehr als 500 Euro pro Nacht.

2014 unternahm die Weltbevölkerung 46 Millionen Luxusreisen ins jeweilige Ausland. Der Marktanteil dieser Reisen stieg von 3,9 Prozent (2009) auf 4,6 Prozent (2014). Insgesamt wurden für Luxusreisen im vergangenen Jahr 172 Milliarden Euro ausgegeben.

Die meisten Luxusreisende kommen aus den USA mit 9,2 Millionen und China mit 6,9 Millionen. Auf den weiteren Plätzen folgen Japan, Kanada und Australien. Die meisten Luxusreisen unter den Europäern unternehmen die Briten mit 1,5 Millionen vor den Franzosen und Deutschen. Die größten Zuwächse sind in China zu verzeichnen. Danach folgen die USA, Kanada, Taiwan, Korea und die Vereinigten Arabischen Emirate als wichtigste Quellmärkte.

Bis 2013 konnte auch Russland starke Zuwächse verbuchen, wohingegen die Zahlen im darauffolgenden Jahr zurückgingen. Rückläufig waren auch die Märkte für Luxusreisen aus Japan mit einem Minus von 20 Prozent sowie Mexiko und Skandinavien.

Beliebteste Luxusreiseziele sind mit großem Abstand die USA mit 6,2 Millionen Reisen vor China und Mexiko. In Europa teilen sich Italien und Deutschland mit jeweils 2,2 Millionen Besuchern den Spitzenplatz vor Frankreich und Großbritannien. Die größten Zuwächse bei der Anzahl der Luxusreisen-Aufenthalte wurden in den vergangenen Jahren in den USA und Deutschland registriert, gefolgt von Argentinien, Brasilien, Paraguay, Uruguay sowie Japan und Südostasien.

Das Internet wird bei der Reiseplanung überdurchschnittlich häufig genutzt. Allerdings nur zur Information. Denn die Hälfte aller Luxusreisenden – und damit viel häufiger als andere Reisende – bucht den Urlaub im Reisebüro. Der World Travel Monitor basiert auf bevölkerungsrepräsentativen Interviews von jährlich über 500.000 Menschen in mehr als 60 Reisemärkten weltweit und wird seit über 20 Jahren regelmäßig durchgeführt. Er gilt als größte kontinuierliche Studie zum globalen Reiseverhalten.