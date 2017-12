Rosewood fordert den Bayerischen Hof heraus

Reise

Eine der besten Hotelmarken der Welt, Rosewood, wird Nachbar des Bayerischen Hofs in München. Es soll 2023 in dem früheren Gebäude der HypoVereinsbank in der Kardinal-Faulhaber-Straße eröffnen. Dort befindet sich zur Zeit noch das Pop-up-Hotel „Lovelace“. Das Rosewood Munich wird das erste Hotel dieser Kette in Deutschland.

Das Rosewood soll 132 Zimmer bekommen, darunter 46 Suiten mit bis zu 200 Quadratmetern Größe, dazu ein Restaurant, ein Spa, Tagungsräume, eine Bar und 98 Stellplätze. Das berichtet die AHGZ. Wegen der angespannten Verkehrssituation in der Innenstadt hat die Chefin des Bayerischen Hofs, Innegrit Volkhardt, das Projekt in der Vergangenheit immer wieder scharf kritisiert.

„München – reich an Geschichte und Kultur – bietet den perfekten Rahmen, um die 'Sense of Place'-Philosophie von Rosewood mit Leben zu füllen“, sagte Sonia Cheng, CEO, Rosewood Hotel Group bei der Unterzeichnung des Managementvertrages. Rosewood Hotels & Resorts wurde 1979 gegründet. Der Eigentümer sitzt in Hongkong und hat zur Zeit 21 Hotels in zwölf Ländern, darunter Häuser in London und in Paris. Der Stil ist luxeriös, geprägt von lokaler Geschichte, Geografie und Kultur.

Das derzeitige Pop-up-Hotel Lovelace wird, wie geplant, Ende 2018 schließen. Danach soll der Umbau zum Rosewood beginnen. Gleichzeitig wurde bekannt, dass die Lovelace-Macher mit zwei Partnern einen neuen Schub bekommen. Es beteiligen sich die „12.18 Investment Management GmbH“, die unter anderen Schloss Flesensee führt und das Unternehmen „25hours“. Mit diesem Engagement sollen weitere Pop-up-Projekte realisiert werden.

Im September sorgte die Lovelace GmbH mit der Eröffnung des „Lovelace“ in dem repräsentativen Bankgebäude für internationale Aufmerksamkeit. Das sogenannte „Hotel Happening“ verknüpft Hotellerie und Gastronomie mit interkultureller Eventlocation. Es findet allerdings nur 18 Monate lang statt. 30 Hotelzimmer gibt es derzeit.