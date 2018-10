Das Carlton Hotel in St. Moritz engagiert neuen Sternekoch

Reise

Anfang Dezember startet das Carlton Hotel in St. Moritz in die Wintersaison. Als neuer Chef de Cuisine prägt dann der Italiener Graziano Caccioppoli (Foto) die Küchenlinie des Restaurants „Romanoff“ und der „Carlton Lobby & Bar“. Ausserdem wurde der Vertrag mit den Brüdern Enrico und Roberto Cerea verlängert, die somit das mehrfach prämierte Gourmetlokal „Da Vittorio St. Moritz“ in die siebte Saison führen.

Als neuer Küchenchef serviert Caccioppoli künftig im Restaurant „Romanoff“ authentische Schweizer Küche und internationale Klassiker. Der 32-Jährige bringt viel Erfahrung mit: Er war unter anderem für das „Ritz Carlton“ in Kyoto und für die Nobelresidenz „One Table“ in Bulgarien tätig. Zuletzt wurden seine Kochkünste im „Capo de Gala“ mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet. Für das Restaurant an der Amalfiküste wird Caccioppoli auch in Zukunft tätig sein - immer im Sommer. In der Wintersaison führt er dann das Küchenteam des Carlton Hotel in St. Moritz.

Neben Caccioppoli sorgen zwei weitere Spitzenköche für das leibliche Wohl der Gäste: Enrico und Roberto Cerea. Die Brüder haben ihren Vertrag mit dem Carlton Hotel um zwei weitere Jahre verlängert. Damit führen sie das mit einem Michelin-Stern ausgezeichnete „Da Vittorio St. Moritz“ bereits in die siebte Saison. Bei dem Restaurant handelt es sich um eine Filiale des „Da Vittorio“ in Brusaporto in der Lombardei. Das Restaurant ist mit drei Michelin-Sternen prämiert. "Die Küche der Cereas ist eine absolute Bereicherung für uns und das gesamte Engadin", so Direktor Philippe Clarinval, der das Carlton Hotel St. Moritz seit September 2017 führt.

Foto: Carlton Hotel