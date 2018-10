Mandarin Oriental in London nach Brand wieder geöffnet

Reise

Renoviert! Abgebrannt! Wieder renoviert! Das Mandarin Oriental am Hyde Park in London hat eine harte Zeit hinter sich. Nun öffnet das Luxushotel wieder seine Türen – pünktlich zur Vorweihnachtszeit. Das mit zwei Sternen ausgezeichnete Restaurant „Dinner by Heston Blumenthal“ und die „Bar Bouloud“ – beide mit neuer Speisekarte – nehmen ab sofort wieder Reservierungen entgegen. Ebenfalls wieder offen sind die Veranstaltungsräume und das Spa. Zimmer und Suiten folgen im Frühjahr 2019.