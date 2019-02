Valentinstag: Ganz verliebt im Matsuhisa!

Reise

Liebe geht durch den Magen. Am Valentinstag können Romantiker ihr Herzblatt im Mandarin Oriental in München verwöhnen. Am 14. Februar bietet der Edel-Japaner Matsuhisa ein exklusives „Omakase“-Menü an. Es beginnt mit Champagner, geht über zu einer feinen Variation aus Hummer, Fisch und Lamm und endet mit einem „Love Cake“ aus Schokolade. Mit Geschenken verlassen die Verliebten dann das Mandarin. Für ihn: eine edle Schachtel gefüllt mit schokoladenüberzogenen Erdbeeren. Für sie: eine Fotobox, die die Erinnerungen an den romantischen Abend für immer festhält. Hach!