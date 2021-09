Volkhardt verkauft die „Tenne“ in Kitzbühel

Innegrit Volkhardt, geschäftsführende Komplementärin des Hotels Bayerischer Hof in München, verkauft das Hotel „Zur Tenne“ im österreichischen Kitzbühel. Nach der Ankündigung der Familie Geisel, das traditionsreiche Hotel „Königshof“ am Stachus abzugeben, ist das der zweite große Paukenschlag in der Münchner Hotel-Szene.

„Es ist uns nicht leichtgefallen, das Hotel zum Verkauf zu stellen“, so Innegrit Volkhardt. Schließlich sei die „Tenne“ über 50 Jahre im Besitz der Familie. Aber „ausgelöst durch eine attraktive Offerte haben wir die Entscheidung aus rein rationalen Gründen getroffen, um uns noch stärker auf unser Kerngeschäft, das Hotel Bayerischer Hof und weitere Aktivitäten in und um München zu konzentrieren sowie den Herausforderungen der Zukunft strukturell anzupassen“.

Käufer des 51-Zimmer-Hotels im Herzen Kitzbühels ist die -Unternehmer-Familie Dohle (Umsatz: 1.45 Mrd. Euro), die unter anderen seit vielen Jahren die Luxusherberge "Vier Jahreszeiten" in Hamburg besitzt. Sie wird alle Mitarbeiter des Hotels ohne Ausnahme übernehmen. Der Wechsel des Eigentümers findet am 30. November 2021 statt. Über den Kaufpreis ist nichts bekannt.