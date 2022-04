Aus dem 'Königshof' wird ein Marriott

Für den ehemaligen „Königshof“ am Stachus ist eine Münchner Lösung gefunden worden. Die ‚Munich Hotel Partners‘ (MHP) werden das Haus unter der Luxusmarke JW Marriott betreiben. Dazu schloss die MHP einen langfristigen Pachtvertrag mit den Münchner Unternehmer-Familie Inselkammer, die die Immobilie im Oktober 2021 von den Geisel Privathotels erworben hatte.

An einer der prominentesten Stellen im Zentrum von München entsteht derzeit nach den Plänen des spanischen Architekturbüros Nieto Sobejano ein architektonisch spektakulärer Neubau mit 108 Zimmern und Suiten sowie einem Rooftop Restaurant und einer Bar mit Blick über München. Die Fertigstellung ist nach aktuellem Stand für Ende kommenden Jahres geplant. Die Immobilie wird auf dem Gelände des traditionsreichen „Königshofs“ errichtet, der 2019 für den Neubau abgerissen wurde.

„Grundlage für den Erwerb dieser außergewöhnlichen Luxusimmobilie waren die architektonischen Planungen der Familie Geisel, die ein Hotelkonzept entwickelte, das Luxus, Design und Lifestyle auf hohem Niveau mit Hilfe des New Yorker Star-Designers Yabu Pushelberg etabliert“, erläutert Dr. Nicole Inselkammer.

„Für MHP ergibt sich die einmalige Gelegenheit, neben dem Betrieb des Le Méridien am Hauptbahnhof unseren Footprint in der bayerischen Landeshauptstadt zu vergrößern. Wir werden nun unverzüglich in die Detailplanungen einsteigen, damit das neue Luxushotel so zügig wie möglich fertiggestellt werden kann.“ So der Kommentar von Dr. Jörg Frehse, Vorstandssprecher der MHP. MHP ist ein wichtiges Bindeglied zwischen den Eigentümern von Hotelimmobilien, mit denen Pachtverträge abgeschlossen werden, und global agierenden Hotelgruppen, als deren Franchisenehmer MHP fungiert. Das Unternehmen ist seit Ende 2021 im Qualitätssegment m:access der Börse München notiert. Erst zum 1. April dieses Jahres hatte MHP den Betrieb des JW Marriott Hotel Frankfurt in der Innenstadt der Mainmetropole übernommen.