Reise

Die 4,8 Mio. Leser des Reisemagazins „Travel + Leisure“, das von Time Inc. in New York verlegt wird, haben ein neues Urlaubsparadies gekrönt: das „Nihi Sumba Island“, das zu den indonesischen Inseln gehört. Es führt die aktuelle Liste „The Top 100 Hotels in the World“ an. Gefolgt von „The Brando“ in Französisch-Polynesien und der „Brush Creek Ranch“ in Wyoming (USA).

Hier die komplette Liste zum Träumen.