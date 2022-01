München: Hartwig startet mit eigenem Restaurant durch

Leuchten bald drei Michelin-Sterne in der Münchner Luisenstraße? Gut möglich. Denn niemand Geringerer als der 3-Sterne-Koch Jan Hartwig will dort – Hausnummer 27 – sein erstes eigenes Restaurant eröffnen. „Jan“ soll es heißen und im Mai 2022 eröffnen. Vorausgesetzt die umfangreichen Umbaumaßnahmen im sogenannten ‚Rhaetenhaus‘ in der Nähe des Königsplatzes laufen wie geplant.

Zuvor will der gebürtige Niedersachse - wie die Süddeutsche Zeitung berichtet - in einem Pop-up-Restaurant, das bereits für den Januar geplant ist, ein wenig üben. Wo genau dieses kulinarische Trainingslager seine Zelte in München aufschlägt, will Hartwig bekanntgeben, wenn alle Genehmigungen vorliegen. Ein wenig Übung wird auch nicht schaden, schließlich liegt hinter Hartwig eine monatelange kreative Pause.

Der 39jährige hatte im Sommer des vergangenen Jahres das Restaurant Atelier im Bayerischen Hof verlassen. Sehr zur Verwunderung von Innegrit Volkhardt, der geschäftsführenden Gesellschafterin der Edelherberge am Promenadeplatz. Schließlich waren die sieben Hartwig-Jahre im Atelier ausgesprochen erfolgreich. Die Ära schmücken drei Michelin Sterne und 19 GaultMillau-Punkte.

Seine Karriere begann Hartwig im Restaurant Dannenfeld in Braunschweig. Es folgten Stationen im Kastell in Wernberg-Köblitz sowie im GästeHaus Erfort in Saarbrücken. 2007 dann der wichtige und entscheidende Sprung an den Herd des Restaurants Aqua im RitzCarlton Wolfsburg. Dort schaute er Sven Elverfeld über die Schulter, einem der Großen seiner Zunft, und kochte sich zum Sous Chef hoch.