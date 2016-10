The Dolder Grand: 30 Sterne bitten zu Tisch

Restaurants

Unsichtbar

VIDEO Das Luxus-Hotel "The Dolder Grand" in Zürich war wieder für fünf Tage der Nabel der kulinarischen Welt. Neun Meisterköche, ein Star-Patissier und ein Bartender-Champion folgten dem Ruf von Gastgeber Heiko Nieder - zum Gourmetfestival „The Epicure“.

Den Auftakt machte ein Abend mit einem Weinexperten des „Robert Parker’s Wine Advocate“ gefolgt von vier exklusiven Dinner mit den Drei-Sterne-Köchen Harald Wohlfahrt, Curtis Duffy, Andreas Caminada und Pascal Barbot. Immer begleitet von Heiko Nieder, der auch in diesem Jahr seine zwei Michelin-Sterne erfolgreich verteidigen konnte. Das Finale am Sonntag bestritten dann alle zusammen: an elf Live-Kochstationen.