Michelin Deutschland 2017: Drei neue Zwei-Sterneköche?

Restaurants

Michelin Deutschland 2017: Die Gerüchteküche brodelt! Wer erhält heute Abend einen neuen Stern? Es soll nach Insiderinformationen ...

... drei neue Zwei-Sterne-Köche geben. Und zwar: Marco Müller vom Rutz in Berlin, Tristan Brandt vom Opus V in Mannheim und Tohru Nakamura von Geisels Werneckhof in München. Die komplette Liste in wenigen Stunden auf www.gourmetglobe.de.