Brasilianischer Flair in der Münchner Leopoldstraße

Restaurants

Das brasilianische Restaurant ‚VIB Grill & Lounge‘ serviert künftig in der Leopoldstraße 42. „Endlich mehr Platz, mehr Laufkundschaft, mehr Geschäft in der Mittagszeit“, jubelt die sympathische Brasilianerin Simone Weissmann. Sie hatte vor vielen Jahren das VIB in Haidhausen gegründet. Jetzt also Schwabing - mit über 200 Sitzplätzen und mit der gleichen unverwechselbaren brasilianischen Lebensfreude.

Die Küche Brasiliens ist ein Mischung aus afrikanischen Einflüssen, portugiesischen Traditionen und indianischer Ernährung. Fleisch und Fisch in allen Variationen, Früchte und Wurzeln sowie Maniok und Bohnen. Das Highlight im VIB ist das abendliche „Rodizio“, „das sich Drehende" ( Foto). Diese alte Art des Grillens kommt aus der südlichen brasilianischen Hochebene. Gauchos grillten Fleisch auf langen Spießen über den glühenden Kohlen des Lagerfeuers.

Das Ambiente schuf die angesagte brasilianische Innenarchitektin Renata Mendonca. Zeitgenössische, brasilianisches Design gepaart mit avantgardistischen Ethno-Elementen. Die Terrasse, die ab Mai geöffnet ist, wird, so Mendonca, „mit der floralen Üppigkeit der Amazonas-Region“ ausgestattet. Adeus em VIB!

Foto: VIB Grill & Lounge