Ende einer Ära: Harald Wohlfahrt verlässt die Schwarzwaldstube

Restaurants

Der wohl beste Koch Deutschlands hört auf! Drei-Sterne-Chef Harald Wohlfahrt übergibt im Juni die Küche der „Schwarzwaldstube“ in Baiersbronn an seinen Sous-Chef Torsten Michel. Der 39jährige wurde auf diese Aufgabe seit Jahren akribisch vorbereitet.

Die Schwarzwaldstube ist das meist dekorierte Restaurant in Deutschland. Seit 25 Jahren verteidigt Harald Wohlfahrt dort seine drei Sterne, die höchste Auszeichnung des Guide Michelin. Fünf der zehn Drei-Sterne-Köche in Deutschland standen bei Wohlfahrt am Herd. Insgesamt hatten 80 Michelin-Sterne ihren Ursprung in der Küche der „Schwarzwaldstube“.

Seit 2004 kocht der Dresdner Torsten Michel in der Schwarzwaldstube, bereits Ende 2005 hat Wohlfahrt ihn zu seinem Nachfolger auserkoren und auf diesen Schritt vorbereitet. Michel will die Küche im Sinne Wohlfahrts weiterführen. Sein Anspruch: Die drei Sterne verteidigen.

Wohlfahrt fällt der Abschied von der Schwarzwaldstube schwer. Gegenüber dem Wirtschaftsmagazin ‘Capital‘ sagte der 61jährige: „In der Schwarzwaldstube steckt mein ganzes Leben. So einfach ist es nicht, sich zu trennen.“ Dem Hotel Traube Tonbach, zu dem die Schwarzwaldstube gehört, bleibt der Spitzenkoch erhalten. Zur Ruhe setzen will Wohlfahrt sich noch nicht ganz. Es habe viele Ideen für die Zukunft.