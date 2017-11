Sternekoch Mario Gamba: Neues Restaurant in der Münchner Schranne

Restaurants

Mario Gamba, der vor über 20 Jahren zum ersten Mal die Tür zu seinem Restaurant ‚Acquarello’ im Stadtteil Bogenhausen öffnete, wird seine italienische Küche künftig auch in der Münchner Innenstadt präsentieren. Er startet Mitte Oktober die ‚Locanda Gamba’ im ‚Eataly’ in der Münchner Schrannenhalle, direkt am Viktualienmarkt.

Der Ort ist einer der schönsten Verschmelzungen von München und italienischer Lebensart. Mario Gambas Konzept ist einfach: Monatlich wechselnd werden sieben Gerichte und sieben Weine angeboten. Die Karte wird bewusst so klein bleiben, damit eine Küche garantiert ist, die schmeckt, als hätte man zu Hause gerade frisch gekocht. Entsprechend einfach und klassisch werden Pasta, Fisch, Fleisch und Gemüse zubereitet.

Mario Gamba selbst spricht von einer „Küche ohne Spoiler“ – eine Manufaktur im besten Sinne: ehrlich, rationell und einfach. Dies nicht zuletzt, um ein Zeichen zu setzen gegen diverse Auswüchse moderner Kochakrobatik. Inspirieren lässt er sich dabei von den Gerichten seiner Kindheit und der Drei-Sterne-Köchin seines Lebens: seiner Mutter.

Dass dabei der Zubereitung, der Präsentation und dem Gast jede erdenkliche Aufmerksamkeit geschenkt wird, dafür steht Mario Gamba persönlich ein. Schließlich hat er bereits mit seinem Sterne-Restaurant bewiesen, wie entspannt exzellenter Service sein kann. Die Aufgabe, die er sich mit seiner neuen Locanda Gamba stellt: Jeder Gast soll hier einfach richtig gut essen, richtig gut trinken und sich richtig gut fühlen! Dolce Vita mitten in München!

Die italienische Gastronomie-Kette Eately wurde im Jahr 2007 vom Turiner Geschäftsmann Oscar Farinetti gegründet. Weltweit ist das Unternehmen derzeit mit 38 Standorten in elf Ländern vertreten. Die Münchner Filiale ist die erste deutsche Niederlassung und öffnete im Herbst 2015 in der Münchener Schrannenhalle seine Pforten.