Schlemmer Atlas kürt Schuhbecks Koch zum „Aufsteiger des Jahres“

Restaurants



In Schuhbecks ‚Südtiroler Stuben’ begann Maurice Kriegs seine Karriere und bei Schuhbeck ist er wieder gelandet. Nach einem kleinen, aber wichtigen Intermezzo beim Drei-Sterne-Koch Christian Bau in Perl, leitet Maurice Kriegs ‚Schuhbecks Fine Dining’ in der Münchner Pfisterstraße. Die neuste Ausgabe des Schlemmeratlas hat den 26jährigen nun zum „Aufsteiger des Jahres 2018“ gewählt.

In dem schicken, kleinen Restaurant, in dem bis Ende 2015 das Gourmetlokal Boettners untergebracht war, überrascht Kriegs seine Gäste mit einer Küche, die die Leichtigkeit Asiens mit der französischen Haute Cuisine verbindet. „Bunt, wild und modern“, so der Schlemmeratlas, „präsentiert er seine Teller, ausgewogen und pfiffig im Geschmack“.