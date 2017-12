"My Father The Judge" wird Zigarre des Jahres 2017

Restaurants

Leicht salzig mit interessanten Holz- und Mandeltönen. So schmeckt die „Zigarre des Jahres 2017“. Eine Robusto von José Pepin Garcia. Das Fachblatt „Cigar-Journal“ hat den Exil-Kubaner auf den Thron gesetzt. Garcia produziert die „My Father The Judge Grand Robusto“ im nicaraguanischen Esteli.

Auf Platz 2 folgt die Perdomo Bourbon Barrel Aged Epicure Conneticut aus der Zigarrenfabrik „Tabacalera Perdomo“, die ebenfalls in Nicaragua produziert. Der Zigarre gibt ein für mehrere Monate in Bourbon-Fässern gereifte Deckblatt seinen Namen. In der Einlage und als Umblatt verarbeitete Nick Perdomo Tabake, die nicht weniger als sieben Jahre Reifelagerung absolviert haben.

Bronze schließlich holte die Winston Churchill Late Hour von Davidoff. Das Besondere an dem Stück ist der in der Einlage verarbeitete Nicaragua-Tabak aus Condega, der fest zusammengepresst in original schottischen Single Malt-Fässern aus amerikanischer Weißeiche für sechs Monate reifte. Die Churchill startet mit feinen Sandelholz- und Lederaromen, zartem Pfeffer und einer leichten Salznote. Sie entwickelt cremigen Rauch, subtile Säure, Kaffee- und Schokonoten sowie erdige Aromen.

Platz 4 bis 25 finden Sie auf der Seite des Cigar Journal.