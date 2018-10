Deutschland und Schweiz: Kein Michelin-Guide mehr in diesem Jahr

Restaurants

Die kulinarische Szene in Deutschland und in der Schweiz muss sich gedulden! In beiden Ländern wird es in diesem Jahr kein neuer Michelin-Guide vorgestellt. Die neuen Ausgaben des renommierten Restaurantführers erscheinen erst Anfang 2019.

Der Michelin Deutschland 2019 wird Ende Februar vorgestellt. Die Schweizer Ausgabe erscheint voraussichtlich ebenfalls im Februar. Die genauen Termine wird Michelin noch bekanntgeben. Grund für die späteren Erscheinungsdaten: „Die Michelin-Reihe wird durch neue Destinationen erweitert“, so Ralf Flinkenflügel, Michelin-Direktor für Deutschland und die Schweiz. „Durch die Ausweitung der Reihe verschieben sich aus organisatorischen Gründen die traditionellen Einführungstermine zum Jahresende“.

Zusätzlich zum Michelin-Guide wird 2019 auch wieder der „Bib Gourmand“ aufgelegt. Er stellt alle Restaurants vor, die 2019 die Nennung für sorgfältig zubereitete Speisen zu einem besonders guten Preis-Leistungs-Verhältnis erhalten.