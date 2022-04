Michelin Guide kommt nach Dubai

Restaurants

Dubai, eine der vielfältigsten Gastronomie-Destinationen der Welt, steht nun auch im Fokus des Michelin. Der Restaurantführer hat das Emirat neu in die Liste seiner 35 kulinarischen Hotspots aufgenommen, die sich von Nord- und Südamerika über Asien-Pazifik bis nach Europa verteilen. Die ersten ausgezeichneten Restaurants werden im Juni 2022 bekanntgegeben.

Tausende Restaurants sind in Dubai zuhause, wo sie von Street Food bis Fine Dining alles abdecken. Talentierte Köche und Küchenchefs aus der ganzen Welt stellen hier ihre Liebe zur Kochkunst unter Beweis. Die traditionelle arabische Küche der Emirate trifft auf Aromen und Rezepturen von mehr als 200 weiteren Nationalitäten, die in Dubai leben. Eine spannende Mischung aus kulinarischem Erbe und moderner Esskultur.

Dubai begrüßte 2021 über sieben Millionen Übernachtungsgäste, ein signifikantes Plus von 32 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Übernachtungszahlen unterstreichen auch die Widerstandsfähigkeit und den Wiederaufschwung des Tourismussektors Dubais. Die Veröffentlichung des ersten Michelin Guide in diesem Jahr wird ein Katalysator sein, um Dubai als erste Wahl für Gourmets weiter zu positionieren.

„Wir sind begeistert, dass Dubai Teil der internationalen Michelin-Gemeinde wird. Nach der Wahl zum weltweit beliebtesten Reiseziel bei den Tripadvisor Traveller’s Choice Awards 2022 ist diese Auszeichnung für uns nun eine wichtige Anerkennung der gastronomischen Spitzenklasse Dubais. Unsere Vision ist es, Dubai zum weltweit begehrtesten Reiseziel und zur besten Stadt zum Leben und Arbeiten zu machen“, so Issam Kazim, Chief Executive Officer, Dubai Corporation for Tourism and Commerce Marketing.

Die Gesamtauswahl des MICHELIN Guides Dubai wird unter guide.michelin.com online einsehbar sein. Nutzer können nach Orten, Küchenstilen und Servicekriterien ihren Favoriten filtern