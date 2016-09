Michelin Schweiz 2016: Drei Sterne für deutschen Koch in Basel

Restaurants

Das Restaurant „Cheval Blanc“ mit dem deutschen Chefkoch Peter Knogl im Basler „Grand Hotel Les Trois Rois“ erhält erstmals drei Sterne. Knogl ist damit nach Heinz Beck im „La Pergola“ in Rom weltweit der zweite im Ausland tätige Küchenchef aus Deutschland, dessen Restaurant mit den höchsten kulinarischen Ehren ausgezeichnet wurde. Mit dem „Cheval Blanc“ steigt die Zahl der eidgenössischen 3-Sterne-Adressen auf die historische Höchstzahl von drei Häusern. Insgesamt zählt die Schweiz nun 116 Sterne-Restaurants. Damit bleibt es das Land mit den meisten Michelin-Sternen pro Einwohner in Europa.

Die Tester zeichneten für die Ausgabe 2016 neben Adressen mit viel Tradition auch wieder verschiedene Häuser neu mit einem Stern aus, die auf hohem Niveau kochen und dabei eine ungezwungene Atmosphäre bieten. Damit ist die Schweiz nicht allein: Das sogenannte ,Casual Fine Dining‘ lässt sich seit einigen Jahren in vielen Ländern beobachten und findet viel Zuspruch bei den Gästen. Typisch für die Schweiz ist hingegen die große Anzahl von Top-Adressen in den Höhenlagen der Ferienorte. Dies macht die Schweiz zum Dorado für genussfreudige Wintersportgäste.

Neben dem neu in die Liga der 3-Sterne-Häuser aufgerückten „Cheval Blanc“ bestätigen die Tester den Top-Restaurants "Schauenstein" in Fürstenau und "l’Hôtel de Ville" in Crissier die Höchstwertung von drei Sternen. Weltweit tragen nur rund 100 Adressen dieses Spitzenprädikat für exzellente Kochkunst. Auch alle 18 Schweizer 2-Sterne-Adressen konnten ihre Auszeichnung bestätigen.

Die Gesamtzahl der Schweizer 1-Stern-Häuser liegt jetzt bei 95. Sie decken ein breites Spektrum an Küchenstilen ab. Das „La Bottega“ in Genf und das „Eligo“ in Lausanne stehen für den internationalen Trend zum kulinarischen Genuss in legerem Ambiente. Die ebenfalls neu ausgezeichneten „Le Montblanc“ in Crans-Montana (VS), „Silver“ in Vals (GR) und „The Omnia“ in Zermatt (VS) wenden sich insbesondere an das Wintersportpublikum.

Neu mit einem Stern prämiiert wurden außerdem die Restaurants „Wirtshaus zur Säge“ in Flüh (SO), „Mammertsberg“ in Freidorf (TG), „Gasthaus zur Fernsicht – Gourmet“ in Heiden (AR), „Gasthaus zum Löwen“ in Menzingen (ZG), „Einstein Gourmet“ in St. Gallen, „Panorama – Cayenne“ in Thun- Steffisburg (BE), „Taverne zum Schäfli“ (TG) und „Kameha Grand Zürich – Yu Nijyo“ in Zürich.

Einen historischen Höchststand verzeichnet der Guide in diesem Jahr bei den Restaurants mit einer Bib-Gourmand-Auszeichnung. Der Michelin empfiehlt insgesamt 119 Restaurants mit diesem Prädikat. Dies entspricht einer Steigerung um 50 Prozent in 5 Jahren. 18 Häuser erhalten 2016 erstmals einen Bib Gourmand. Die Auszeichnung empfiehlt Gasthäuser, die sorgfältig zubereitete Mahlzeiten zu einem besonders guten Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. Ein 3-Gänge-Menü (Vorspeise, Hauptgang, Dessert) ist hier für bis zu 65 Schweizer Franken erhältlich.

Der 1968 in Niederbayern geborene „Cheval Blanc“-Küchenchef Peter Knogl (Foto rechts) startete - nach der Kochlehre - seine Laufbahn im damaligen 1-Stern-Restaurant „Neue Post“ in Kaufbeuren. 1988 wechselte er ins Münchner 3-Sterne-Haus „Tantris“ unter Heinz Winkler. Es folgten Stationen in den 2-Sterne-Adressen „Tristan“ in Portals Nous auf Mallorca und „Negresco“ in Nizza sowie den 1-Stern-Restaurants „Krauslers feine Speisen“ in Landshut und „Le Saveur“ in London. Von 1996 bis 2003 führte Knogl das Restaurant „Lido“ im spanischen Estepona, das 2001 mit einem Stern ausgezeichnet wurde. 2004 zog er an den Genfersee, wo er bis 2007 Küchenchef des „Le Trianon“ im Hotel „Le Mirador Kempinski“ in Mont- Pèlerin war. In dieser Zeit erhielt das Restaurant ebenfalls einen Stern. Seit 2007 ist Knogl Chef im „Cheval Blanc“ in Basel.

Die Vergabe der MICHELIN Sterne erfolgt nach gemeinsamer Beratung der Inspektoren, des Chefredakteurs und der Direktion des Guide Michelin. Für die Ausgabe 2016 hat Michelin die Definitionen für die berühmten Sterne aktualisiert. Diese lauten jetzt:

1 Stern: Eine Küche voller Finesse – einen Stopp wert. Produkte von ausgesuchter Qualität, unverkennbare Finesse auf dem Teller, auf den Punkt gebrachter Geschmack, ein konstant hohes Niveau bei der Zubereitung – einen Stopp wert!

2 Sterne: Eine Spitzenküche – einen Umweg wert. Hervorragende Produkte, von einem talentierten Küchenchef und seinem Team mit viel Know-how und Inspiration in subtilen, außergewöhnlichen und mitunter originellen Kreationen trefflich in Szene gesetzt – einen Umweg wert!

Drei Sterne: Eine einzigartige Küche – eine Reise wert. Die Handschrift eines großen Küchenchefs! Erstklassige Spitzenprodukte, pure und intensive Aromen, harmonische Kompositionen: Hier wird das Kochen zur Kunst. Perfekt zubereitete Gerichte, die nicht selten zu Klassikern werden – eine Reise wert!

Hier nun alle Gewinner und alle Verlierer des neuen Michelin 2016 in der Schweiz:

