TripAdvisor: Die Top 10 Restaurants der User

TripAdvisor, eine der größten Reise-Websites der Welt, hat die Gewinner des diesjährigen ‚Travellers Choice Awards’ für Restaurants in Deutschland in der Kategorie „gehobene Küche“ präsentiert. Basis der Auszeichnung sind Millionen von Bewertungen der internationalen User. Ergebnis: Das beste Restaurant kocht in Hamburg. Unter den Top 10 auch vier Restaurants aus München und Berlin.

An die Spitze Deutschlands gekocht, hat sich das Haerlin, das zum Hotel Vier Jahreszeiten am Neuen Jungfernstieg in Hamburg gehört. Das Restaurant überzeuge, so TripAdvisor, seine Gäste mit kreativer Küche im edel-klassischen Ambiente. „Hier stimmt alles. Von der Deko über den Teller bis zur Weinempfehlung“, fasst es ein User zusammen.

Auf dem zweiten Platz landet das Münchner Lokal Vinpasa (Foto links oben) in der Isabellastraße im Stadtteil Maxvorstadt, bei dem die Gäste besonders die private Atmosphäre und die Weinberatung schätzen. Gefolgt vom Le Moissonnier aus Köln. TripAdvisor-User loben das Lokal in der Krefelder Straße vor allem für das französische Ambiente und die großartigen Weine, die über den Versandservice auch nach Hause bestellt werden können.

Darüber hinaus zählen zu den gefragtesten Gourmet-Adressen in Deutschland das Restaurant Überfahrt (Platz 4) am Tegernsee, das vom 3-Sterne-Koch Christian Jürgens geführt wird, sowie das Münchner Broeding (Platz 5), das Weinhandlung und Restaurant in einem ist. Auch zwei Berliner Restaurants haben es in die Top 10 geschafft: zum einen das Glass (Platz 7) in der Uhlandstrasse im Bezirk Charlottenburg, wo laut Besucher „ein junger Israeli auf Sterneniveau“ kocht, sowie das vegetarische Lucky Leek (Platz 10), das auch „Fleischesser von der Differenziertheit der Geschmacksnoten rundum begeistert“.

Hier die Top 10 des ‚Travellers‘ Choice Awards’ von TripAdvisor: