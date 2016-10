Michelin Shanghai 2017: Sensationell gut und günstig!

Restaurants

Michelin hat Shanghai entdeckt. Zum ersten Mal in der Geschichte des Guide Rouge wurden die Restaurants der chinesischen Metropole getestet. Ergebnis: 35 Sterne. Unter ihnen ein Drei-Sterne-Restaurant, das T’ang Court im Langham Hotel. Dort steht Justin Tan am Herd und verwöhnt seine Gäste mit traditioneller kantonesischer Küche. Hier alle weiteren Sterneträger:

Sieben Restaurants wurden mit zwei Sternen ausgezeichnet. Unter ihnen ein alter Bekannter: L'Atelier de Joel Robuchon, das 2016 in Shanghai eröffnete und – wie in all den Filialen des Altmeisters – zeitgenössische französische Küche serviert. Wer sich Robuchon nicht leisten kann, sollte es im Canton 8 versuchen. Dort zahlt der Gast für einen Zwei-Sterne-Lunch ungerechnet sechs Euro. Das Canton 8 ist damit das günstigste Sternerestaurant der Welt!

Hier alle Sternerestaurants im Michelin Shanghai 2017

