Michelin Deutschland 2017: Düsseldorf ist der große Gewinner

Mit drei neuen 2-Sterne-Adressen und 28 neuen 1-Stern-Häusern kommt die Ausgabe 2017 des Guide Michelin Deutschland in den Handel. Insgesamt liegt die Zahl der ausgezeichneten Restaurants jetzt auf dem neuen Höchststand von 292 Betrieben. Dies sind 17 Prozent mehr als noch vor fünf Jahren. Hier alle Sterne im Überblick:

Zu einer Generation hoch motivierter junger Köche zählt Shootingstar Tristan Brandt (Mitte), der es geschafft hat, mit dem Restaurant Opus V in Mannheim innerhalb von nur zwei Jahren den zweiten Stern zu erkochen. Erstmals mit zwei Sternen ausgezeichnet wurde ebenfalls das Restaurant Geisels Werneckhof in München unter der Regie von Tohru Nakamura (rechts), der Spitzenküche mit japanischen Einflüssen kreiert. Auch er ist ein Vertreter der aufstrebenden jungen Küchenchefs. Dritter Aufsteiger in die 2-Sterne-Liga ist das Restaurant Rutz in Berlin. Küchenchef hier ist Marco Müller (links). Die Bundeshauptstadt zählt damit sieben 2-Sterne-Häuser sowie zwölf 1-Stern-Restaurants und festigt damit ihren Ruf als kulinarischer Hotspot in Europa.

Einen neuen Spitzenwert verbucht der Guide mit 243 Häusern bei den 1-Stern-Adressen. Insgesamt 28 Restaurants erhalten die begehrte Auszeichnung neu, davon mit dem Bread & Roses, Le Flair und Nenio gleich drei in Düsseldorf. Die nordrhein-westfälische Landeshauptstadt zählt damit zu den diesjährigen Gewinnern. Jeweils zwei neue 1-Stern-Häuser finden sich in Bonn, Köln und Nürnberg.

Die Zahl der deutschen 3-Sterne-Restaurants bleibt auf dem Stand von zehn Häusern. Damit behauptet Deutschland seinen Platz als europäisches Land mit den meisten 3-Sterne-Adressen nach Frankreich. Nur etwa einhundert Adressen weltweit tragen dieses Top-Prädikat für Kochkunst auf höchstem Niveau.

Michelin Deutschland 2017: Alle Sterne

Foto: Michelin