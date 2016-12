La Liste: Harald Wohlfahrt zählt zu den fünf besten Köchen der Welt

Restaurants

La Liste ist die Mutter aller Restaurantlisten. In das Ranking fließen 150.000 Kritiken aus über 400 einschlägigen Guides, Restaurantführern, Tageszeitungen, Online-Portalen und Foodblogs ein. Sie werden ausgewertet und gewichtet. Das Ergebnis ist eine Liste mit den 1.000 besten Restaurants der Welt.

Den ersten Platz im "Guide der Guides" sichert sich Guy Savoy, dessen Pariser Restaurant vom letztjährigen vierten Platz an die Spitze klettert. Den zweiten Rang teilen sich das Kyo Aji in Tokio sowie das New Yorker Le Bernardin, während sich auf der dritten Position fünf Restaurants versammeln: Das Kyubey in Tokio, das Alain Ducasse au Plaza Athénée in Paris, das Celler de Can Roca im spanischen Girona, die Osteria Francesca in Modena sowie das New Yorker Jean-Georges.

Als bestes deutsches Restaurant platziert sich die Schwarzwaldstube mit Harald Wohlfahrt (Foto links als junger Koch im Jahre 1976) auf dem fünften Rang mit 98,75 Punkten – zusammen mit fünf punktgleichen Adressen aus Frankreich, Spanien und China. Das Team des Sternerestaurants in der Traube Tonbach darf sich zudem über eine besondere Ehre freuen: Der Award für die weltbeste Weinkarte geht ebenfalls nach Baiersbronn.

Um die Auszeichnung der Gastronomieszene entgegen zu nehmen, reisten viele der gelisteten Grand Chefs persönlich an die Seine. Kulinarisch wurde die Preisverleihung mit 200 Gästen von vier der geehrten Köche ausgerichtet, darunter Joel Robuchon und Arnaud Lallemand. „Es war ein eindrucksvoller Abend zwischen den vielen hoch dekorierten Chefs und die Liste eine gute Idee, weil neben den traditionellen Guides eben auch neue Medien und Gästebewertungen einbezogen werden“, sagt Heiner Finkbeiner. Der Inhaber der Traube Tonbach nahm die Auszeichnung stellvertretend für Spitzenkoch Wohlfahrt in Empfang.

La Liste wurde 2015 erstmals veröffentlicht. Initiiert und herausgegeben wird das Ranking der 1.000 höchst bewerteten Restaurants weltweit vom französischen Botschafter Philippe Faure. In diesem Jahr sind die beiden Länder mit den meisten Restaurants im Ranking Japan (116) und Frankreich (113).

Hier die Liste mit den 1.000 besten Restaurants der Welt

Foto: Traube Tonbach