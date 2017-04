Michelin Europa 2017: Amador erhält "nur" zwei Sterne

Restaurants

Sternstunden in Europa! Der Michelin „Main Cities of Europe 2017“ kommt in den Buchhandel. Wichtig vor allem für die Länder, denen - mangels Masse - kein eigener Michelin-Führer gewidmet wird.

Zu diesen Ländern zählt zum Beispiel Österreich. Die dortige Gastronomie kann sich in der neuen Ausgabe über ein weiteres Zwei-Sterne-Restaurant freuen: dem "Amador" in Wien, benannt nach seinem deutschen Chefkoch Juan Amador, der seiner Frau zuliebe vor zwei Jahren von Mannheim nach Wien übersiedelte. In Baden-Würtemberg kochte er jahrelang auf Drei-Sterne-Niveau.

Hier alle alle Sterne des "Michelin Main Cities of Europe 2017" als PDF