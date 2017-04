Michelin Nordic Countries 2017: Dänemark ist der neue Shooting Star

Restaurants

Wer schon immer wissen wollte, wie gut man in Island oder auf den Färöer Inseln kocht, kann aufatmen: Michelin hat diese Lücke nun geschlossen. Im neuen Guide "Michelin Nordic Countries 2017" kommen diese beiden Länder endlich zu ihrem kulinarischen Recht.

Zwei Restaurants stießen dort auf Wohlgefallen: das Dill in Reykjavik und das Koks auf den Färörer Inseln. Beide erhielten jeweils einen Stern. In Schweden und in Dänemark konnten zwei Gourmettempel ihren zweiten Stern feiern: das Vollmers in Malmö und das Henne Kirkeby Kro in Henne. Überhaupt ist Dänemark der diesjährige Shootingstar. Neben dem neuen Zwei-Sterne-Restaurant zählt das kleine Land fünf neue Ein-Stern-Restautants: das 108 in Copenhagen, das Domestic in Aarhus, das Ti Trin Ned in Fredericia, das Slotskøkkenet in Hørve und das bereits erwähnte Koks.

Hier alle Sterne des "Michelin Nordic Countries 2017" als PDF