Münchner Restaurant gewinnt den "Travelers' Choice Award 2017"

Der Travellers‘ Choice Award kürt die von den Gästen am besten bewerteten Restaurants in Deutschland und in der Welt. Die Auszeichnung basiert auf Millionen von Bewertungen und Meinungen von Reisenden auf der Webseite TripAdvisor. In diesem Jahr hat es zum ersten Mal ein Restaurant aus München auf Platz 1 geschafft.

Es ist das Broeding in der Schulstraße 9 im Stadtteil Neuhausen. Es wird von zwei Weinliebhabern geführt und serviert seit fast 30 Jahren ein täglich wechselndes 6-Gang-Menü. In der bayerischen Landeshauptstadt haben es zudem zwei weitere Lokale ins Top Ten-Ranking geschafft, die sich für Freunde der mediterranen Küche eignen: Das Vinpasa (Platz 6) und das Little London (Platz 9).

Auf Platz zwei kommt das italienische Restaurant Miro’s Ristorante im Taunus, das die Gäste mit hervorragendem Service überzeugt. Das Stresa (Platz 4) in Dresden verwöhnt seine Gäste mit regionalen Zutaten und die Hansestadt Hamburg punktet mit dem, wofür sie gemeinhin bekannt ist: Speisen aus dem Meer im Fischereihafen-Restaurant (Platz 10).

Aus Berlin kommen gleich vier der diesjährigen Gewinner: Das Heising (Platz 3) im nostalgisch-französischem Stil, das Facil (Platz 5), ein modernes Lokal mit regionalen Produkten, das Bieberbau (Platz 7) im stuckmodellierten Fachwerkfachhaus sowie der asiatisch-inspirierte Gourmettempel von Tim Raue (Platz 8).

Travellers‘ Choice Awards für Restaurants in Deutschland

1. Broeding, München – „Höchste Kompetenz in Küche und Keller”, „Tolles Essen mit gelungener Weinbegleitung”, „Ein Abend im Broeding ist wie ein Kurzurlaub - wunderbar”, „Erfrischend anders auf sehr hohem Niveau”

2. Miro’s Ristorante, Königstein im Taunus – „Immer wieder ein Juwel”, „Meine neue Nr. 1 im Taunus!”, „Spitzenrestaurant mit toller Aussicht und hervorragender Küche”

3. Heising, Berlin – „Klassisch gute Küche, tolles Ambiente”, „Dinner mit Charme”, „Geheimtipp - besser geht es nicht!”

4. Restaurant Stresa, Dresden – „Kreative Küche - aufmerksamer Service”, „Wirklich schönes, kleines Restaurant mit sehr guter Küche”, „Mannigfaltige Gaumenschmeichler”

5. FACIL, Berlin – „Genuss und Freundlichkeit!”, „Mehr als "nur sehr gut Essen" - Handwerkliche Meisterleistung, Top Ambiente, super Service.”, „Weiterempfehlung mit Sicherheit”

6. Vinpasa, München – „Einfach gut!” „Der perfekte Abend”

7. Restaurant Bieberbau, Berlin – „Spitzengastronomie für adäquates Geld.”, „Det is Berlin: Spitzenküche in uriger Atmosphäre”, „Ausgezeichnete Küche, spezielles Ambiente”

8. Restaurant Tim Raue, Berlin – „Wunderbar! Mittagessen vom Feinsten”, „Ein Mozart am Herd”, „Ein kulinarisches Erlebnis”, „Aromen-Explosion”

9. Little London Bar & Grill, München – „Besser geht's nicht”, „DAS Haus für Steaks und Gin in München”, „Volltreffer”

10. Fischereihafen-Restaurant, Hamburg – „Ein Higlight! Beste Qualität und Atmosphäre, ob mittags oder am Abend.”, „Ein echte Nr.1”, „Hamburgs Topadresse für köstliche Fischgerichte”