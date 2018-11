FAZ-Liste: Elverfeld und Stahl sind die Männer des Jahres 2018

Restaurants

Seite 1 von 2

Jürgen Dollase und Stuart Pigott, die Gastro- und Weinkritiker der FAZ, ehren auch 2018 die Köche, Weine und Winzer, die - ihrer Meinung nach – unerreicht in Deutschland sind. GOURMET GLOBE nennt die Ausgezeichneten.

Den Chef des Drei-Sterne-Restaurants „Aqua“ im Ritz-Carlton in Wolfsburg, Sven Elverfeld, machen die FAZ-Kritiker zum ‚Koch des Jahres’. Elverfeld sei „in der Form seines Lebens“. Felix Schneider vom Restaurant Sosein in Heroldsberg, in der Nähe von Nürnberg, wird als ‚Aufsteiger des Jahres’ gefeiert. Marco Müller von der „Rutz Weinbar“ in Berlin, schreiben die Kritiker die besten Innovationen zu. Seine Küche sei avantgardistisch und zugleich bodenständig. Hier die komplette Liste der FAZ: