Bib Gourmand Deutschland 2019: Gut und günstig essen!

Das lächelnde Gesicht des Michelin Männchens an der Tür eines Restaurants signalisiert, dass Gäste hier gutes Essen zu einem guten Preis erhalten. Ein 3-Gänge-Menü darf maximal 37 Euro kosten. Anfang März erscheint die neuste Ausgabe des „Bib Gourmand“.

Für seine vierte Ausgabe hat der Guide ein neues Gesicht bekommen. Das Format ist größer geworden, das Layout frischer und anschaulicher - dank vieler Bilder. Der Bib-Gourmand 2019 umfasst ebenso rustikale Gasthöfe wie gemütliche Weinstuben oder moderne Bistros.

Die gleiche Vielfalt gilt auch für die Arbeit der Küchenchefs: Der Stil reicht von bodenständig über klassisch bis modern, von regional bis international. Mit 139 Adressen finden sich nach wie vor die meisten Bib-Gourmand- Restaurants in Baden-Württemberg, gefolgt von Bayern mit 103 Empfehlungen. Die größte Auswahl in einer Stadt finden Gourmets weiterhin in Hamburg mit 16 ausgezeichneten Restaurants.

Die neue Auflage des Guide bietet insgesamt 424 Empfehlungen, darunter 39 neue. Sie erscheint am 4. März 2019 zum Preis von 17,90 Euro.

Bib Gourmand Deutschland 2019: Alle Restaurants

Foto:© Michelin