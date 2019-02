Michelin Deutschland 2019: Zahl der Sterne-Restaurants steigt auf über 300

Restaurants

Auf Anhieb zwei Michelin Sterne. Diese seltene Leistung gelang Christian Eckhardt mit seinem erst im Februar 2018 eröffneten Restaurant „Purs“ im rheinland-pfälzischen Andernach. Ebenfalls neu in die 2-Sterne-Liga (Foto) aufgestiegen sind drei Adressen in Bayern: das „Luce d’Oro“ auf Schloss Elmau in Krün, das „Sosein.“ in Heroldsberg und das „Alexander Herrmann by Tobias Bätz“.

Komplettiert wird die Liste der fünf neuen 2-Sterne-Häuser durch das „Ox & Klee“ in Köln. Insgesamt können sich in Deutschland jetzt 38 Adressen mit zwei Sternen schmücken.

Mit zehn 3-Sterne-Restaurants hat Deutschland eine starke Position in der europäischen Spitzengastronomie inne. Die Zahl der 1-Stern-Adressen steigt auf 261, darunter 37 Neuzugänge. Damit liegt die Zahl der Restaurants in Deutschland mit einem oder mehreren Sternen jetzt auf dem neuen Höchststand von 309 Adressen.

Viel Bewegung ist nach wie vor in der Berliner Spitzengastronomie, die seit Jahren für ihre innovative Küche bekannt ist. In der Bundeshauptstadt finden sich vier neu besternte Häuser mit ungewöhnlichem Konzept, wie beispielsweise das frischgebackene 1-Stern-Restaurant „Coda Dessert Dining“. Wie der Name schon sagt, basiert die Küche hier maßgeblich auf modernen Patisserie-Techniken. Weitere Newcomer sind das „Ernst“, das auf maximal frische Produkte aus der Region setzt, das „SAVU“, das nordische, spanische und italienische Küche kombiniert, und das „Kin Dee“, das für seine thailändischen Gerichte auch Zutaten aus dem Umland verwendet.

Auch Hamburg baut seinen Ruf als Destination für Liebhaber guten Essens aus. In der Hansestadt sind gleich drei Restaurants ansässig, die auf Anhieb mit einem Stern ausgezeichnet wurden. Neben dem „Lakeside“ im Hotel „The Fontenay“ und dem „bianc“ in der HafenCity ist dies das „100/200“ von Thomas Imbusch, der getreu der Devise „Es wird gegessen, was auf den Tisch kommt“ grundsätzlich ohne Speisekarte arbeitet.

Neues auch aus dem Süden Deutschlands: Nach Frankfurt und Berlin hat nun auch München als weitere deutsche Großstadt mit dem „Tian“ ein vegetarisches Restaurant mit Stern. Das gleichnamige Restaurant in Wien hatte sich bereits 2014 mit seinem vegetarischen Konzept in den Michelin gekocht. Außerdem wurde in der bayerischen Landeshauptstadt das "Gabelspiel" im Stadtteil Giesing neu mit einem Stern ausgezeichnet. Großartige Neuigkeiten gab es bei der Präsentation des neuen Guide auch für Christoph Kunz. Dem 33jährigen gelang es auf Anhieb die zwei Sterne seines ehemaligen Chefs und Vorgängers Diethard Urbansky zu verteidigen. Das "Alois" hat damit das "Dallmayr" erfolgreich abgelöst.

Zusehends zum kulinarischen Hotspot entwickelt sich Nürnberg. Der Michelin Deutschland 2019 zeichnet mit den Restaurants „Koch und Kellner“, „Der Schwarze Adler“ und „Waidwerk“ gleich drei Häuser in der Frankenmetropole neu mit einem Stern aus. Nürnberg verfügt damit nun über fünf Restaurants mit einem Stern. Hinzu kommt mit dem „Essigbrätlein“ eine bereits etablierte 2-Sterne-Adresse.

Der Michelin Deutschland 2019 ist ab 4. März für 29,95 Euro im Buchhandel erhältlich.

Michelin Deutschland 2019: Alle Sterne

Foto: © Michelin