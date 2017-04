FINE mit neuem Layout

Wein

Das Weinmagazin FINE erfindet sich neu! Mit der aktuellen März-Ausgabe erscheint der Meinungs- und Marktführer unter den Weinzeitschriften in seiner 36. Ausgabe mit brandneuem Layout. Das Magazin will so gezielt neue Akzente setzen: Das neue Logo prägt kraftvoll und markant das Cover, Typografie und Layout wurden modernisiert und gestrafft. Unverändert bleibt der Anspruch an den Inhalt: Ausgewählte Fachautoren und stilbildende Fotografen präsentieren exklusiv Winzer- und Weingutporträts, Reportagen aus allen Regionen der Welt und tiefgehende Essays.

Verstärkt wird auch die junge, nachwachsende Weinszene in den Fokus rücken. Einmal im Jahr will FINE außerdem einen großen Überblick über das internationale Auktionsgeschehen geben und in unregelmäßiger Folge legendenumwobene Keller weltweit besuchen.