RumChata greift Bailey's an

Die Barszene wird von einem neuartigen Rumsahnelikör aufgemischt: RumChata besteht aus fünffach destilliertem karibischem Rum, feinster Sahne aus Wisconsin und natürlichen, von Hand verlesenen Gewürzen wie Vanille und Zimt. Außerdem wurde auf jegliche Farb- und Konservierungsstoffe verzichtet.

Mit RumChata tritt ein Newcomer auf den Plan, der durch seine konsequente Markenausrichtung einen interessanten Akzent setzt: zeitlos-zeitgemäßes Understatement-Packaging, klare Formsprache der Flasche und klarer Fokus auf den Inhalt. RumChata ist samtig-schmeichelnd, cremig, ohne wirklich süß zu sein, lange nachhallend, vollmundig, aber nicht laut, gefällig und dabei wunderbar eigenwillig-einzigartig und unglaublich lecker.

Dass RumChata nun auch in Deutschland erhältlich ist, dafür zeichnet Sélection Prestige verantwortlich, der Importeur, wenn es um Zeitgeist-Produkte und neuen Trends der Barkultur geht. Benjamin Biermann, Geschäftsführer Sélection Prestige: „Ich bin seit 10 Jahren in der Branche, habe viel gesehen, verkostet und probiert, aber ein Produkt wie RumChata ist mir als Importeur und Distributeur noch nicht begegnet. Das ist mehr als ein neues Produkt, ich würde fast schon von einem neuen Segment sprechen. Als wir RumChata das erste Mal verkostet haben, war uns klar: Für dieses Produkt wollen wir unbedingt die deutschlandweiten Distributionsrechte haben. Wir haben RumChata 2016 sechs Monate lang Kunden im Rahmen eines Testmarkts vorgestellt. Die Resonanz bei unseren Partnern von KaDeWe, über Frischeparadies, Butter Lindner bis hin zu Galeria Kaufhof war derart positiv, dass wir mit RumChata 2017 voll durchstarten, als „next big thing“ auf dem hiesigen Markt.“

Heute verkauft RumChata jährlich über sieben Millionen Flaschen und ist damit die erfolgreichste Rum-Cremelikörmarke der Welt. Obwohl erst 2009 in den USA gelaunched, steht die weiße Flasche mit der goldenen Kappe bereits weltweit auf Platz sieben der meistgekauften Liköre. RumChata hat inzwischen 50% des Marktanteils des Marktführers Bailey‘s in den USA erreicht und ist in 30 Ländern vertreten.