Deutschlands beste Weinberge gehen online

Wein

Die Prädikatsweingüter des VDP schicken Deutschlands beste Lagen ins digitale Zeitalter. Mit VDP.Weinberg.Online können Internetnutzer jetzt durch die Weinanbaugebiete zwischen Bodensee, Bonn und Elbe scrollen und sich ein detailliertes Bild der besten Rebflächen machen.

Auf der digitalen Karte sind nicht nur alle „Grossen Lagen“ und „Erste Lagen“ eingezeichnet – auf der interaktiven Karte werden auch Fotos und Fakten über die Steilheit, Höhe, Ausrichtung, Terroir, Historie oder das Klima angezeigt. Zudem kann sich der Nutzer bis zum produzierenden Winzer durchklicken. Der VDP geht in einem ersten Schritt mit den Regionen Ahr, Franken, Mosel, Mittelrhein, Nahe, Pfalz Rheingau und Rheinhessen live.

"Die Welt wird immer digitaler – diese Entwicklung macht auch vor der Weinbranche nicht Halt. Transparenz ist eines der hohen Güter in unserer sich verändernden Gesellschaft. Deshalb haben wir entschieden, den derzeitigen Stand unserer im Jahr 2012 beschlossenen Klassifikation nun auch im Internet zu zeigen“, sagt Steffen Christmann, Präsident des Verbands Deutscher Prädikatsweingüter. „Die VDP-Prädikatsweingüter sind mit diesem Schritt Vorreiter in einem Bereich, in dem die Weinwelt noch sehr verhalten unterwegs ist“, so Christmann weiter. „Wir scheuen uns auf dem Weg der Klassifikation auch nicht einen Zwischenstand in den Karten darzustellen, wohlwissend, dass der Klassifikationsprozess weiter in Bewegung ist".

Die interaktive Karte ist das Ergebnis eines fast vier Jahre andauernden Prozesses. Im Laufe des Projektes wurden und werden insgesamt 771 Weinbergslagen abgegrenzt und digitalisiert, davon 428 Große Lagen und 324 Erste Lagen. Es wurden rund 4.600 einzelne Daten bei 195 Winzern abgefragt. Wenn alle Lagen online stehen, werden rund 2.800 Fotos zu sehen sein – mehr als drei Mal so viele wurden geschossen. Zu allen 428 Grossen Lagen sind Texte geschrieben worden oder sind – für Baden, Württemberg, Sachsen und Saale-Unstrut – im Entstehen. Alles soll auch ins Englische übersetzt werden.

Die digitale Lagenkarte ist über www.weinberg-online.info ansteuerbar. Die englische Webadresse lautet www.vineyard-online.info. In den Sozialen Medien werden die Neuigkeiten über #weinbergonline zu finden sein.

Karte: VDP