VDP: Sekt soll künftig nach Champagner-Regeln erzeugt werden

Wein

Die VDP.Prädikatsweingüter wollen auch dem deutschen Sekt zu mehr Anerkennung verhelfen. Künftig wird es auch eine eigene VDP.Sektklassifikation geben. Das neue VDP.Sekt.Statut überträgt die hohen Qualitätskriterien, die der Verband an seine Weingüter anlegt, auch auf die Herstellung von Schaumwein.

Kernstück der VDP.Sektklassifikation ist dabei – parallel zur Weinklassifikation – die VDP.Herkunftspyramide mit den Stufen VDP.GUTSSEKT, VDP.ORTSSEKT, VDP.ERSTE LAGE® und VDP.GROSSE LAGE®. Sie ermöglicht es den Mitgliedern künftig Qualität und Stellenwert ihrer Sekte klar erkennbar zu machen. Unterfüttert ist die Sektklassifikation mit strengen Qualitätskriterien, die an die strikten Regularien des Lastenheftes der Champagne angelehnt sind.

So ist die traditionelle Flaschengärung wie in der Champagne in allen vier Qualitätsstufen obligatorisch. Dabei müssen VDP.GUTS- und ORTSSEKTE mindestens 15 Monate auf der Hefe liegen – VDP.LAGENSEKTE und alle Jahrgangssekte mindestens 36 Monate. Auch bei diesen Zeiträumen hat sich der VDP an der Champagne orientiert. Zudem werden die Trauben früh und von Hand gelesen sein und müssen aus eigener Produktion stammen. Festgelegt sind auch Richtwerte für den Alkoholgehalt im Grundwein beziehungsweise im Sekt und eine maximale Auspressquote für die Trauben.

Die Leitlinie der Qualitätsoffensive lautet: „Guter Sekt von Anfang an“. Darunter versteht der VDP, dass nach dem SEKT.STATUT erzeugter Sekt nur aus dafür geeigneten Weinbergen stammen darf und die Bewirtschaftung vom Anschnitt bis zum Lesezeitpunkt sorgfältig geplant werden muss. „Noch ist der Begriff Deutscher Sekt sehr weit gefasst“, so VDP.Präsident Steffen Christmann. „Mit unserem VDP.SEKT.STATUT wollen wir Weinliebhabern einen Qualitätskompass an die Hand geben, der ihnen am Weinregal hilft, sich angesichts des breiten Angebotes zu orientieren“