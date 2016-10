Gambero Rosso 2017: Die besten Weine Italiens

Wein

Der Gambero Rosso 2017 ist auf dem Markt. Der Weinführer, der offiziell "Vini d'Italia" heißt, ist die Bibel des italienischen Weins. Die Redakteure verkosten und bewerten jedes Jahr bis zu 25.000 Weine von über 2.000 Winzern. Anstelle von Sternen vergibt der Gambero Rosso 'Bicchieri' (Gläser). Die höchste Auszeichnung für „außergewöhnliche“ Weine heißt „Tre Bicchieri“. GOURMET GLOBE stellt die Drei-Gläser-Weine des Jahres 2017 vor.

Auszeichnungen 2017

Bester Rotwein: Gioia del Colle Primitivo Muro Sant’Angelo Contrada Barbatto ’13 Chiaromonte



Bester Weißwein: Verdicchio dei Castelli di Jesi Cl. Sup. Misco 2015 Tenuta di Tavignano



Bester Schaumwein: Valdobbiadene Extry Dry Giustino B. 2015 Ruggeri & C



Bester Süßwein: Tal Lùc Cuvée Speciale Lis Neris



Beste Kellerei: Bellavista



Bestes Preis-/Leistungsverhältnis: Pecorino 2015 Tiberio



Winzer des Jahres: Aimone Vio (BioVio)



Aufsteiger des Jahres: Istine



Preis für nachhaltigen Weinbau: Roccafiore

Und hier die Drei-Gläser-Weine 2017 in den einzelnen italienischen Regionen:

PIEMONT



Barbaresco Albesani S. Stefano Ris. 2011 Castello di Neive



Barbaresco Angelo 2013 Albino Rocca



Barbaresco Asili 2013 Ceretto



Barbaresco Asili Ris. 2011 Bruno Giacosa



Barbaresco Asili Ris. 2011 Ca' del Baio



Barbaresco Costa Russi 2013 Gaja



Barbaresco Currà 2012 Sottimano



Barbaresco Gallina 2012 Piero Busso



Barbaresco Pajè 2011 Roagna



Barbaresco Rabajà 2012 Bruno Rocca



Barbaresco Rombone 2012 Fiorenzo Nada



Barbera d'Asti Pomorosso 2013 Coppo



Barbera d'Asti Sup. Nizza 2013 Tenuta Olim Bauda



Barbera d'Asti Sup. Nizza La Court 2013 Michele Chiarlo



Barbera d'Asti Sup. V. La Mandorla Ed. La Grisa 2014 Luigi Spertino



Barbera del M.to Sup. Bricco Battista 2013 Giulio Accornero e Figli



Barbera del M.to Sup. Pico Gonzaga 2013 Castello di Uviglie



Barolo 2012 Bartolo Mascarello



Barolo 2012 Cascina Fontana



Barolo Bric dël Fiasc 2012 Paolo Scavino



Barolo Bricco Boschis 2012 Cavallotto Tenuta Bricco Boschis



Barolo Bricco delle Viole 2012 G. D. Vajra



Barolo Bricco Fiasco 2012 Azelia



Barolo Bricco Pernice 2011 Elvio Cogno



Barolo Brunate 2012 Mario Marengo



Barolo Bussia 90 Dì Ris. 2010 Giacomo Fenocchio



Barolo Bussia V. Mondoca Ris. 2010 Poderi e Cantine Oddero



Barolo Cannubi 2012 Marchesi di Barolo



Barolo Cannubi 2012 G. B. Burlotto



Barolo Cerretta 2012 Giovanni Rosso



Barolo Cerretta V. Bricco 2010 Elio Altare - Cascina Nuova



Barolo del Comune di Barolo Essenze 2012 Vite Colte



Barolo Francia 2012 Giacomo Conterno



Barolo Giachini 2012 Giovanni Corino



Barolo Ginestra Casa Maté 2012 Elio Grasso



Barolo Ginestra Ris. 2008 Paolo Conterno



Barolo Lazzarito Ris. 2010 Ettore Germano



Barolo Liste 2011 Giacomo Borgogno & Figli



Barolo Monprivato 2011 Giuseppe Mascarello e Figlio



Barolo Monvigliero 2012 F.lli Alessandria



Barolo Ornato 2012 Pio Cesare



Barolo Paiagallo Casa E. di Mirafiore 2012 Fontanafredda



Barolo Ravera 2012 Vietti



Barolo Resa 56 2012 Brandini



Barolo Rocche dell'Annunziata 2012 Mauro Veglio



Barolo Rocche di Castiglione 2012 Brovia



Barolo San Bernardo Ris. 2010 Palladino



Barolo Sorì Ginestra 2012 Conterno Fantino



Barolo Sottocastello di Novello 2011 Ca' Viola



Barolo V. Lazzairasco 2012 Guido Porro



Barolo Vigna Rionda Ris. 2010 Massolino



Barolo Vignarionda 2012 Luigi Pira



Boca 2011 Le Piane



Carema Et. Bianca 2012 Ferrando



Dogliani Papà Celso 2015 Abbona



Dolcetto di Ovada Sup. Du Riva 2013 Tacchino



Erbaluce di Caluso La Rustìa 2015 Orsolani



Gattinara Osso San Grato 2012 Antoniolo



Gavi del Comune di Gavi Monterotondo 2014 Villa Sparina



Gavi del Comune di Gavi Minaia 2015 Nicola Bergaglio



Gavi del Comune di Gavi Pelöia 2015 San Bartolomeo



Ghemme 2011 Torraccia del Piantavigna



Grignolino del M.to Casalese 2015 Vicara



Lessona 2012 La Prevostura



Moscato d'Asti Canelli Sant'Ilario 2015 Ca' d'Gal



Moscato d'Asti Casa di Bianca 2015 Gianni Doglia



Moscato d'Asti Ciombo 2015 Tenuta Il Falchetto



Nebbiolo d'Alba Sup. Cumot 2013 Bricco Maiolica



Roero Gepin 2012 Stefanino Costa



Roero Giovanni Almondo Ris. 2013 Giovanni Almondo



Roero Mompissano Ris. 2013 Cascina Ca' Rossa



Roero Printi Ris. 2012 Monchiero Carbone



Roero Sudisfà Ris. 2013 Angelo Negro e Figli



Roero V. Mombeltramo Ris. 2012 Malvirà



Ruchè di Castagnole M.to La Tradizione 2015 Montalbera