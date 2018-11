GaultMillau 2019: Die besten Weine und Winzer in Deutschland

Wein

Zum 26. Mal zeichnet der "Gault&Millau Weinguide" die besten Winzer und Weine Deutschlands aus. Zu „Winzern des Jahres“ kürte die Redaktion Fritz und Friedrich Keller aus Baden. Außerdem erhalten sieben Weine in diesem Jahr den Ritterschlag, die Höchstnote von 100 Punkten.

Mitte November erscheint der Gault&Millau Weinguide 2019 im Münchner ZS Verlag. Für die neue Ausgabe begutachtete das 18-köpfige Team 1.065 Weingüter und über 11.500 Weine. Zu Winzern des Jahres kürte die Redaktion Fritz Keller und seinen Sohn Friedrich aus Vogtsburg-Oberbergen am Kaiserstuhl in Baden. „Ihre Weine übertreffen in puncto Eleganz und Ausdruck alles, was auf diesem Traditionsweingut jemals gekeltert wurde!“ würdigt der Gault&Millau das Duo. Das Weingut erhält vier von fünf möglichen Trauben.

Zum Aufsteiger des Jahres wählten die Experten den Karthäuserhof in Trier-Eitelsbach an der Ruwer. Das Gut blickt auf über 750 Jahre Weinbautradition zurück und verfügt mit dem Eitelsbacher Karthäuserhofberg über eine Monopollage von Weltruf. In den letzten Jahren hatte es an Strahlkraft verloren. Dank Albert Behler, so die Redaktion, erlebe es nun eine Wiedergeburt: „Mit Umsicht und Weitsicht bringt er ein Juwel der deutschen Weinkultur wieder zum Funkeln.“ Die Gault&Millau-Equipe vergibt dafür drei rote Trauben.

Die Entdeckung des Jahres kommt aus Rheinhessen. Simone Adams übernahm 2010 nach dem Tod des Vaters über Nacht das Familienweingut und stellte es konsequent neu auf. „Mit scharfem Geist, glasklarer Vision und großem Feingefühl gibt Simone Adams den Burgundersorten Profil“, so die Redaktion „Die Kalkböden ihrer Heimat Ingelheim fängt sie authentisch und zugleich mit ganz persönlicher Handschrift ein – und verhilft so einem alten Terroir zu neuem Ausdruck.“. Für diese Leistung erhält sie drei Trauben.

Sieben Weine zeichnet der Gault&Millau 2019 mit der Höchstnote von 100 Punkten aus. „Diese Weine erzählen mit atemberaubender Präzision, Finesse, Harmonie und Emotion von ihrem einmaligen deutschen Terroir. Sie sind unvergleichlich – und reihen sich gleichberechtigt unter die größten Gewächse der Welt ein.“ Die 100-Punkter sind: