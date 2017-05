Eichelmann Champagne Edition 2017

Wein

Die letzte Ausgabe ist bereits seit 10 Monaten vergriffen. Zeit also für ein gründliches Update! 70 neue Champagner-Häuser und Winzer präsentiert Gerhard Eichelmann in der neuen Ausgabe seines berühmten Guide. 4.500 Champagner hat der Autor in den vergangenen beiden Jahren verkostet, knapp die Hälfte davon stellt er in der Edition 2017 vor.

Eichelmann kritisiert in seinem Vorwort, dass so mancher Erzeuger in den vergangenen Jahren über allzu viel Experimentierfreude, die oft über Jahrzehnte entwickelte Stilistik aus den Augen verloren hat. Wie in den letzten Ausgaben schließt der Autor sein Vorwort wieder mit seinen zwei Ratschlägen. „Fahren Sie in die Champagne, entdecken Sie die Champagnerwelt vor Ort. Aber tun Sie dies nicht allein. Und der zweite Ratschlag lautet: „Champagner passt immer.“

„Champagne. Edition 2017“ informiert über alles Wissenswerte rund um Champagner. Der Leser erfährt wo Champagner entsteht und wie er entsteht. Die wichtigsten Champagnererzeuger, die großen Häuser, aber auch die besten Champagnerwinzer werden in umfangreichen Portraits vorgestellt, die nach einer kurzen Darstellung der Geschichte der Häuser vor allem die Stilistik des Hauses und die Unterschiede zwischen den verschiedenen Cuvées erklären. Der Leser erfährt das Wesentliche über die Besonderheiten der Häuser, Besuchszeiten, Adressen etc. – einfach alles, was man braucht, wenn man sich für Champagner interessiert.

„Das beste Buch über Champagner“: So lautete das Urteil eines bekannten französischen Weinjournalisten, „Opus Magnum“ urteilte die niederländische Weinzeitschrift Perswijn, selbst der renommierte Verlag Larousse ließ schon einen Champagner-Titel von Gerhard Eichelmann übersetzen und veröffentlichte ihn als „Larousse du Champagne“ in Frankreich.

Mondo Heidelberg, www.mondo-heidelberg.de

704 Seiten, Hardcover, vierfarbig, ca. 800 Abbildungen

Format 28,5 x 18,5 x 4,3 cm, 49,95 €

ISBN: 9783938839287