Südtirol: Norbert Niederkofler wird Drei-Sterne-Koch

Restaurants

Die 63. Ausgabe des Michelin Italia feiert ein neues Drei-Sterne-Restaurant: das St. Hubertus, in St. Kassian, das von Küchenchef Norbert Niederkofler (Foto) geleitet wird. Laut Michelin ist die Auszeichnung auch eine Hommage an die Natur in den Dolomiten und an die lokalen Erzeuger. Denn Niederkofler verarbeitet in seiner Küche fast ausschließlich Produkte aus seiner Heimat Südtirol. Hier alle Sternerestaurants im neuen Michelin-Führer.

Alle Restaurants, die bereits in der vorherigen Ausgabe mit drei Sternen ausgezeichnet wurden, können ihr Ranking halten. Es sind die Restaurants Piazza Duomo in Alba, Da Vittorio in Brusaporto, Dal Pescatore in Canneto Sull'Oglio, Reale in Castel di Sangro, Enoteca Pinchiorri in Florenz, Osteria Francescana in Modena, La Pergola in Rom und La Calendre in Rubano.

Die Ausgabe 2018 notiert insgesamt 41 Restaurants, die mit zwei Sternen ausgezeichnet wurden. Unter ihnen drei neue: das Vun in Mailand, wo Küchenchef Andrea Aprea leckere neapolitanische Küche bietet. Das La Siriola, das wie das St. Hubertus in St. Kassian zu Hause ist. Dort versteht es der 28-jährige Küchenchef Matteo Metulliogroßartig reiche und intensive Aromen mit hervorragender Produkte zu kreieren. Und schließlich das Magnolia, ein Restaurant in Cesenatico, in dem Alberto Faccani Chef am Herd ist.

Sechsundzwanzig neue Restaurants erhalten dieses Jahr einen Stern, so daß die Anzahl der Ein-Sterne-Restaurants auf 306 steigt. In diesen neu ausgezeichneten Restaurants arbeiten viele junge Köche. Unter ihnen Francesco Brutto, der im Undicesimo Vineria in Treviso zaubert, Donato Ascani, Küchenchef im Restaurant Glam Enrico Bartolini in Venedig und Alessio Longhini für die Stube in Asiago.

Michelin Italia 2018: Alle Sterne-Restaurants