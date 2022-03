Michelin Deutschland 2022: Neuer Drei-Sterne-Koch

Restaurants

Als echtes Highlight kann der Guide Michelin Deutschland dieses Jahr einen Neuzugang unter den insgesamt neun Drei-Sterne-Restaurants verzeichnen. Das schanz. restaurant. in Piesport, das bereits mit zwei Sternen ausgezeichnet wurde, ist in diesem Jahr an die Spitze der deutschen Gastronomie geklettert. Die Inspektoren sind sich einig, dass die Küche hier absolute Weltklasse ist: Patron und Küchenchef Thomas Schanz kreiert Gerichte, die reich an Finesse sind sowie Persönlichkeit und Ausdruck haben.

Acht Restaurants mit zwei Sternen ausgezeichnet

Äußerst erfreulich ist auch die beachtliche Zahl von acht Restaurants, die es in die diesjährige Auswahl der Zwei-Sterne-Restaurants geschafft haben. Die folgenden Restaurants sind neu im Guide gelistet und wurden direkt mit zwei Sternen ausgezeichnet: ES:SENZ in Grassau, etz in Nürnberg und die drei Münchner Restaurants Tohru in der Schreiberei, Atelier und Tantris. Die beiden letztgenannten nehmen dabei eine Sonderstellung ein. Beide Restaurants wurden nach vorübergehender Schließung wiedereröffnet. Im Atelier hat Anton Gschwendtner, der zuvor im Stuttgarter „Olivo“ auf Zwei-Sterne-Niveau gekocht hat, die Küche übernommen. Auch das Tantris – wo seit Jahrzehnten wahre Kochlegenden arbeiten – feiert sein Comeback mit einem neuen Küchenteam um Benjamin Chmura und Matthias Hahn. Die bereits mit einem Stern ausgezeichneten Restaurants 100/200 Kitchen in Hamburg, LOUIS Restaurant in Saarlouis und die Speisemeisterei in Stuttgart konnten ihre Leistung auf zwei MICHELIN Sterne steigern.

31 neue Ein-Stern-Restaurants

Mit 31 neuen Restaurants, die einen Stern erhielten, hat die deutsche Auswahl in diesem Jahr eine Rekordzahl von 272 Ein-Stern-Restaurants erreicht! In Frankfurt am Main bekamen zwei neue Restaurants einen Stern: Masa Japanese Cuisine und Main Tower Restaurant & Lounge. Auch Hamburg hat mit den Restaurants Jellyfish und Zeik zwei neue Sterne-Adressen gewonnen, ebenso wie Hannover mit Handwerk und Votum. München verdient eine besondere Erwähnung: Neben dem Mountain Hub Gourmet zeichnet der Guide Michelin auch die beiden neu gelisteten Restaurants Werneckhof Sigi Schelling und Tantris DNA mit einem Stern aus. Letzteres befindet sich unter demselben Dach wie das neue Zwei-Sterne-Restaurant Tantris. Beide wurden zudem vom Guide MICHELIN als Ensemble zum „New Opening of the Year“ gekürt.

18 neue „Bib Gourmand“-Restaurants

Der „Bib Gourmand“, eine Auszeichnung für das beste Preis-Leistungs-Verhältnis, stößt weiterhin auf großes Interesse – bei Gastronom*innen und Gästen gleichermaßen. Auch für die Auswahl 2022 haben die Michelin Inspektoren sorgfältig recherchiert und 18 neue Restaurants gefunden, die mit guter Küche zu moderaten Preisen überzeugen und damit das Qualitätslabel verdienen. Insgesamt listet der Guide in diesem Jahr 297 „Bib Gourmand“-Restaurants.

Guide MICHELIN kürt zwei Award-Gewinner

Der Guide vergab in diesem Jahr zwei Awards: für den „Mentor Chef“ und das „New Opening of the Year“. Zum „Mentor Chef“ wurde Johannes King vom Söl'ring Hof auf Sylt ernannt. Der ehemalige Patron des Zwei-Sterne-Restaurants in Rantum hat die Restaurantleitung inzwischen an seinen Küchenchef Jan-Philipp Berner übergeben. Im Laufe der Jahre hat King zahlreichen Köch*innen sein Fachwissen und Können vermittelt und so an die nächste Generation in den Restaurantküchen weitergegeben. Die Auszeichnung „New Opening of the Year“ geht an das Münchner Restaurant-Ensemble Tantris und Tantris DNA. Das als echte Kultadresse bekannt gewordene Restaurant vereint nach seiner Wiedereröffnung nun das Tantris, das gleich mit zwei Sternen ausgezeichnet wird, und das Tantris DNA, das ebenfalls einen neuen Stern trägt.

Fotos: Michelin

Michelin Deutschland 2022: Alle Sterne (nach Orten geordnet)